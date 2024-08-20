Глава Минздрава принял участие в консилиуме по лечению сотрудника УПСМ

Сегодня министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в консилиуме пациента А.Э., 1994 года рождения, поступившего по линии санавиации в Национальный Госпиталь 17 августа в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее даннным, пациент, сотрудник управления патрульной службы милиции, был сбит на дороге при исполнении служебных обязанностей.

Диагноз пациента включает сочетанную травму с тяжелым ушибом головного мозга, открытый оскольчатый перелом большеберцовой кости слева и другие сложные повреждения. На сегодняшний день пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и получает всё необходимое лечение.

Министр Бейшеналиев взял под личный контроль процесс лечения, также провёл встречу с родными пострадавшего сотрудника, выразив поддержку и заверив, что медицинская помощь будет оказана в полном объёме.

Завтра при улучшении состояния пациента планируется МРТ диагностика головного мозга и дальнейшая коррекция лечения.