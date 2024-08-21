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Для одиноких пенсионеров Узбекистана проезд в транспорте будет бесплатным

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Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил поправки в законодательство, согласно которым одинокие престарелые люди и лица с инвалидностью, нуждающиеся в постороннем уходе, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Указанные выше категории граждан будут также освобождены от уплаты государственной пошлины при замене утерянных или пришедших в негодность удостоверений личности: ID-карты или биометрического паспорта.

Предусмотрены определенные льготы для тех, кто помогает пожилым людям. Так, чиновники не вправе требовать заключение медицинского учреждения при включении в рабочий стаж времени ухода за престарелым, достигшим 80 лет.

Кроме того, спонсорские средства, которые были направлены на поддержку одиноких престарелых или нуждающихся в уходе лиц с инвалидностью, подлежат вычету при определении налоговой базы.

Пресс-служба верхней палаты парламента отмечает, что в республике проводятся масштабные реформы в рамках стратегии "Интересы человека превыше всего". Создано Национальное агентство социальной защиты при президенте Узбекистана, а при нем - центры социальных услуг "Инсон" ("Человек"). Уточняется, что в законопроекте, одобренном сенаторами 15 августа, прописаны новые функции и полномочия ведомства, касающиеся:

  1. выдачи пособий на погребение;
  2. вопросов в области защиты женщин от притеснения и насилия;
  3. освобождения от уплаты госпошлин при обращении в суды по гражданским и административным делам.

"Данный закон служит усилению адресной и эффективной социальной защиты слоев населения, нуждающихся в социальной защите, а также совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи и повышению их качества", - говорится в сообщении пресс-службы Сената.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/439072
Теги:
Узбекистан
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