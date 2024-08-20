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Байсалов: "Владение русским языком – счастье, а двуязычие – преимущество"

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- Виктория Гунгер
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Мы хотим предать новый импульс кыргызско-российскому сотрудничеству в области образования. Об этом VB.KG сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

Он напомнил, что в этом году республика отмечает 100-летие Кара-Киргизской автономной области.

"И практические синонимом слова "образование" последние 100 лет для нас является русский язык. Наше познание мира идет через русский язык. И я хочу ответственно заявить, что следующие 100 лет остается также. Русский язык - язык великой цивилизации и культуры. Нам не надо переводить 95% всего, чему мы учимся. Это касается и ряяда передовых технологий - все приходит к нам через русский язык. Какое счастье, что мы им владеем и говорим на нем! Тот билингвизм, двуязычие – наша сила и огромное преимущество", - подчеркнул Эдиль Байсалов.


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URL: https://www.vb.kg/439078
Теги:
образование, Россия, русский язык, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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