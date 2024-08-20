Байсалов: "Мы должны не выпрашивать, а сами закупать учебники у России"

За последние 20 лет российская наука, образование, технологии вырвались вперед, и ни в чем не уступают зарубежным, а где-то и превосходят во многих направлениях, особенно в сфере высшего образования. Поэтому, мы не просто должны выпрашивать те же самые учебники, методики, наглядные пособия, а можем и должны закупать сами, прежде всего, у России. Не надо ничего придумывать. Об этом VB.KG сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

Он отметил, что многие годы мы страдали тем, что не хватало ресурсов: у государства, народа, семей.

"Сейчас же, благодаря экономическому росту, мы более ресурсообеспеченны и готовы для полнокровного двухстороннего сотрудничества. Мы рады, что в Кыргызстан приехали самые передовые и самые крупные учебные заведения из России. На нынешней Кыргызско-Российской ярмарке инновационных решений в сфере образования состоялся прямой обмен контактами и методиками, опытом. Это новый момент, когда мы способны и готовы к укреплению такого сотрудничества. Не просто выпрашивать, хотя Россия нам дает многое на безвозмездной основе: в виде подарков, грантов, поддержки. И сейчас это сотрудничество станет еще более полнокровным. Новый рывок, в том числе для реализации программы "Алтын Казык" ("Полярная звезда"), которая ставится нашим президентом Садыром Жапаровым во главу угла. И нам надо через образовательную трансформацию двигаться вместе, не отставать", - подчеркнул Эдиль Байсалов.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходила Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.