Скоро школа, а идти туда не с чем

В этом году общественный фонд "Прав защиты прав детей-сирот" расширил аудиторию получателей помощи. Помощь от фонда получат полторы тысячи ребят из детских домов, интернатов, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Адресная помощь нуждающимся семьям – часть нашей большой работы по профилактике отказов от детей из-за трудной жизненной ситуации. Каждый ребенок имеет право жить дома, с мамой и папой! Наша задача – поддержать родителей, которым сейчас тяжело. Если вовремя помочь, в семье не возникнет страшной необходимости отдать ребенка более состоятельным родственникам или в учреждение государственного воспитания, - уверен руководитель фонда Игорь Беляев.

Об той проблеме он знает не понаслышке. Игорь сам воспитывался в детском доме и уже много лет помогает выпускникам таких детских учреждений жить самостоятельно, учиться, работать.

Сейчас необходимо собрать 450 000 сомов, чтобы приобрести недостающие 300 наборов школьной канцелярии для учащихся средних и старших классов. Цена одного комплекта – 1500 сомов. В него входит крепкий рюкзак, общие и тонкие тетради, набор для геометрии и черчения, специальные карандаши для заполнения контурных карт и базовые канцелярские принадлежности.

Поддержать акцию просто! Можно сделать перевод посильной суммы удобным способом:

Перечислить средства на электронный кошелек ЭЛСОМ 0559800579 (если (при переводе через приложение необходимо выбрать меню "покупки" и ввести код агента 02523). - Перевести на карту VISA (Оптима банк) 4169585353906570 - Пополнить счет MBANK 0559800579

Также можно приобрести базовые канцтовары и привезти их в фонд, он находится в районе Свято-Воскресенского кафедрального собора, на улице Коенкозова 135\1 (пересекает ул. Ташкентская).

Обсудить другие способы поддержки акции можно с руководителем фонда Игорем Беляевым по телефону +996 559 800 579.