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В Бишкеке прошел рейд по замеру токсичности выхлопных газов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Инспекторами регионального управления службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунского района совместно с патрульной милицией и муниципиальной службой мэрии города Бишкек провели рейд в рамках утвержденного плана совместных мероприятий "об охране атмосферного воздуха". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Была проверена вредность выхлопов у 30 большегрузных автомобилей, из которых у 3 автомобилей выявлено превышение нормы по приборам измерения плотности дыма. В итоге общая сумма штрафов составила 53,5 тысячи сомов. С остальными водителями была проведена разъяснительная работа.

В дальнейшем будут продолжаться рейдовые мероприятия по выявлению вредных веществ от выхлопных газов транспортных средств. Минприроды призывает водителей и гостей Бишкека своевременно принимать меры по устранению превышения выбросов вредных веществ от автотранспортных средств в целях улучшения состояния воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/439086
Теги:
Минприродресурсов, рейд, Чуйская область, экология, Бишкек, автомобили
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