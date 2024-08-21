В Бишкеке прошел рейд по замеру токсичности выхлопных газов

Инспекторами регионального управления службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунского района совместно с патрульной милицией и муниципиальной службой мэрии города Бишкек провели рейд в рамках утвержденного плана совместных мероприятий "об охране атмосферного воздуха". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Была проверена вредность выхлопов у 30 большегрузных автомобилей, из которых у 3 автомобилей выявлено превышение нормы по приборам измерения плотности дыма. В итоге общая сумма штрафов составила 53,5 тысячи сомов. С остальными водителями была проведена разъяснительная работа.

В дальнейшем будут продолжаться рейдовые мероприятия по выявлению вредных веществ от выхлопных газов транспортных средств. Минприроды призывает водителей и гостей Бишкека своевременно принимать меры по устранению превышения выбросов вредных веществ от автотранспортных средств в целях улучшения состояния воздуха.