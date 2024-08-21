ГНС предупреждает налогоплательщиков об участившихся случаях мошенничества

Государственная налоговая служба предупреждает налогоплательщиков о возросшем числе случаев мошенничества, когда лица выдают себя за сотрудников налоговой службы для выманивания денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поступают сообщения от граждан о том, что неизвестные лица, связываясь через социальные мессенджеры и представляясь "налоговыми агентами", требуют перевести деньги на неустановленные счета. Чтобы ввести жертву в заблуждение, мошенники отправляют изображения поддельных удостоверений сотрудников ГНС и для обоснования перевода денег придумывают причины, связанные с различными налоговыми отчислениями.

Налоговая служба настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, просим обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, сотрудники налоговой службы выполняют свои обязанности строго в соответствии с законодательством КР.