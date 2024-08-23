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В Балыкчы готовы к запуску новые канализационные очистные сооружения

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- Светлана Лаптева
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В рамках реализации проекта Азиатского банка развития (АБР) "Управление сточными водами Иссык-Куля" завершено строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в городе Балыкчы. Новый объект, мощностью 4200 м³/сутки, уже прошел все необходимые испытания и готов к началу эксплуатации.

Проект, направленный на улучшение экологической ситуации в регионе, был инициирован 28 мая 2021 года, когда был подписан контракт на проектирование, поставку и установку КОС с международным консорциумом передовых компаний.

Отмечаем, что на сегодня строительные работы, а также поставка и монтаж оборудования завершены в установленные сроки. Успешно проведены пуско-наладочные испытания, подтвердившие соответствие всех систем нормам и условиям.

Новый объект использует передовую технологию очистки сточных вод - А2О, которая является модифицированной версией процесса аэробной очистки с акцентом на биологическое удаление фосфора. Эта технология включает анаэробную зону, за которой следуют аэробная и аноксидная зоны для денитрификации, что делает очистные сооружения более эффективными и экологически безопасными.

Строительство канализационных очистных сооружений в Балыкчы - экспериментальный проект, в рамках которого была создана Межведомственная рабочая группа, которая занимается мониторингом реализации проекта, в том числе с участием Государственного учреждения "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения".

Введение в эксплуатацию КОС города Балыкчы станет важным шагом на пути к обеспечению экологической устойчивости региона и улучшению качества жизни его жителей.


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URL: https://www.vb.kg/439093
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