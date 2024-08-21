Эдиль Байсалов встретился с Паралимпийской сборной Кыргызской Республики

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в церемонии проводов Паралимпийской сборной Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи он поздравил спортсменов-паралимпейцев с получением лицензий на участие в XVII Паралимпийских летних играх и выразил гордость за их достижения.

Эдиль Байсалов отметил, что впервые в истории независимого Кыргызстана страну будут представлять сразу 4 спортсмена в таких видах спорта как пауэрлифтинг, триатлон, легкая атлетика и дзюдо.

"Ваши достижения – это свидетельство того, что спорт объединяет и делает каждого из нас сильнее и лучше. Ваше участие на Паралимпийских играх – это уже победа. Ваша сила духа и воля к победе будут вдохновлять не только нашу страну, но и весь мир. Желаю вам удачи и больших успехов. Пусть на вашем пути всегда будет место для новых достижений, а каждый день приближает вас к вашей мечте", - сказал он.

Заместитель главы кабинета министров вручил государственный флаг капитану паралимпийской сборной команды Кыргызстана Маматибраиму Суранову.

В составе паралимпийской сборной Кыргызстана: Гулназ Жузбаева (легкая атлетика), Айтунук Жоомарт кызы (триатлон), Маматибраим Суранов (дзюдо), Болоталиева Миргуль (пауэрлифтинг).