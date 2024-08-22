В Чуйской области регистрация ОсОО будет проводиться в онлайн-режиме

С 27 августа 2024 года по городу Бишкек и Чуйской области регистрация юридических лиц в форме ОсОО будет проводиться исключительно в онлайн-форме.

Ссылка на систему онлайн регистрации доступна на официальном сайте Министерства юстиции КР (https://online.minjust.gov.kg/user).

Заявления в бумажной форме приниматься не будут.

Запуск онлайн-регистрации юридических лиц направлен на упрощение административных процедур и поддержку предпринимателей в их стремлении развивать бизнес в условиях цифровой экономики.

Каковы преимущества онлайн-регистрации?

-Процесс регистрации станет значительно быстрее и удобнее.

-Возможность подачи на регистрацию юридического лица в любое время, независимо от графика работы регистрирующего органа.

-Больше не нужно посещать регистрирующий орган физически.

-Все документы будут храниться в цифровом формате, уменьшается риск утери документов.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру телефона 0312 62 62 10 добавочные 135, 189 или 175, а также по мобильному номеру 0700 26 58 24. Специалисты проконсультируют, как правильно оформить заявку.