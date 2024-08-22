В мэрии Бишкека обсудили реализацию законов в рамках АТР

В зале заседаний столичного муниципалитета прошло совещание с участием председателя Центральной комиссии по выборам и референдумов КР Н.Шайлдабековой, мэра города Бишкек А.Джунушалиева и председателя Бишкекского городского кенеша К.Конгантиева.

В совещании приняли участие председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии, главы административных районов, начальник МП "Бишкекглавархитектура", директор департамента регистрации населения, начальник Бишкекского филиала управления земельными ресурсами "Кадастр", начальник городского управления статистики, а также начальники муниципальных территориальных управлений.

Во время совещания обсудили задачи по реализации законов в рамках административно-территориальной реформы (далее – АТР), с учетом предстоящих выборов городского кенеша.

Следует отметить, сегодня 20 августа, опубликован Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках АТР", который подписан 29 июля 2024 года.

Согласно данному закону, после его вступления в силу (по истечению 10 дней со дня официального опубликования), в связи с изменением границ административно-территориальных единиц, а также общим изменением административно-территориальной структуры местные кенеши подлежат роспуску.

Изменение границ административно-территориальных единиц закреплено законом, принятым Жогорку Кенешом, подписанным Президентом КР и вступившим в силу 2 августа 2024 года.

Как ранее сообщал ЦИК, роспуск кенешей предполагается в сентябре, а выборы депутатов местных кенешей могут быть назначены на 17 ноября 2024 года.

По всей стране законом предусмотрено укрупнение городов и объединение айылных аймаков. В результате предусмотренных изменений вместо 484 административно-территориальных единиц, сформированы 268 административно-территориальных единиц: 33 города и 235 айылных аймака.

Из 33 городов укрупнение согласно закону, осуществлено в 14 городах. Из них:

в 2-х городах республиканского значения Бишкек и Ош, 7 городах областного значения, 5 городах районного значения.

Ранее, 2 августа 2024 года Президентом Кыргызской Республики подписан Закон Кыргызской Республики ""О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", который официально опубликован и вступил в силу 6 августа 2024 года.

Принятым Законом не предусмотрено изменение основного порядка проведения выборов: городские кенеши по прежнему избираются по пропорциональной системе –через выдвижение партиями списков кандидатов.

Вместе с тем, законом введено снижение на выборах в городские кенеши избирательного порога для политических партий с 7% до 5 %, при выдвижении списка кандидатов партии выдвигают их в количестве, равном количеству мандатов в кенеше (ранее в полтора раза больше).

Стоит отметить, важным нововведением стало расширение механизмов реализации активного избирательного права лиц с инвалидностью, теперь политические партии обязаны включать не менее 1 кандидата с инвалидностью при формировании списка кандидатов от политических партий в городские кенеши.

Численность населения до АТР в городе Бишкек – 1 074 075, а численность избирателей (18 лет и старше) – 419 901 граждан.

В настоящее время численность населения в городе Бишкек – 1 294 785, численность избирателей – 622 749 граждан, численный состав Бишкекского городского кенеша - 45 депутатов.

В результате административно-территориальной реформы в состав города Бишкек включены 8 айылных аймаков, 1 село и жилые массивы, а также увеличены количества избирательных участков с 228 до 267.

В состав города Бишкек вошли:

в Октябрьский район:

- Кок-Жарский айылный аймак с численность населения – 9650, избирателей – 6516.

в Свердловский район:

- Лебединовский айылный аймак с численность населения – 26670, избирателей – 20194;

- Нижнее Ала-Арчинский айылный аймак с численность населения – 10870, избирателей – 8378;

- Аламудунский айылный аймак с численность населения – 13868, избирателей – 11385;

Село Мыкан Ленинского айылного аймака с численность населения – 1578, избирателей – 1130.

В Первомайский район:

- Маевский айылный аймак с численность населения – 10900, избирателей – 8703;

- Пригородный айылный аймак с численность населения – 13182, избирателей – 11795, а также жилой массив "Алтын Казык" Ак-Добонского айылного аймака.

В Ленинский район:

- Новопавловский айылный аймак с численность населения – 24541, избирателей – 24348;

- Орокский айылный аймак с численность населения – 18029, избирателей – 9988.

ЦИК и ТИК в свою очередь координируют местные государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам формирования избирательных округов, с учетом объединения айылных аймаков и укрупнение городов для предстоящих местных выборов айылных и городских кенешей.

В этой связи, Кабинет Министров КР дал поручения государственным органам в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами (кадастр) и статистики в кратчайшие сроки внести все необходимые изменения в системах регистрации населения, административно-территориальных границ, адресного регистра и т.д связанных с АТР.

Рабочие совещания по вопросам, связанным с подготовкой выборов после изменения границ в рамках АТР проведены в 3-х дневный срок во всех районах республики.

Мэр Айбек Джунушалиев поручил организовать график встреч совместно с представителями ЦИК КР и Бишкекской ТИК для проведения информационно-разъяснительных работ с населением об изменениях законодательства на предстоящие выборы, а также выразил готовность по оказанию содействия.

Председатель выразила надежду, что АТР и принимаемые меры по оптимизации местных самоуправлении в перспективе принесут эффективные результаты по развитию города и улучшению благосостояния граждан.