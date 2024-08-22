Погода
$ 85.53 - 86.00
€ 93.60 - 94.60

В мэрии Бишкека обсудили реализацию законов в рамках АТР

122  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зале заседаний столичного муниципалитета прошло совещание с участием председателя Центральной комиссии по выборам и референдумов КР Н.Шайлдабековой, мэра города Бишкек А.Джунушалиева и председателя Бишкекского городского кенеша К.Конгантиева.

В совещании приняли участие председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии, главы административных районов, начальник МП "Бишкекглавархитектура", директор департамента регистрации населения, начальник Бишкекского филиала управления земельными ресурсами "Кадастр", начальник городского управления статистики, а также начальники муниципальных территориальных управлений.

Во время совещания обсудили задачи по реализации законов в рамках административно-территориальной реформы (далее – АТР), с учетом предстоящих выборов городского кенеша.

Следует отметить, сегодня 20 августа, опубликован Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках АТР", который подписан 29 июля 2024 года.

Согласно данному закону, после его вступления в силу (по истечению 10 дней со дня официального опубликования), в связи с изменением границ административно-территориальных единиц, а также общим изменением административно-территориальной структуры местные кенеши подлежат роспуску.

Изменение границ административно-территориальных единиц закреплено законом, принятым Жогорку Кенешом, подписанным Президентом КР и вступившим в силу 2 августа 2024 года.

Как ранее сообщал ЦИК, роспуск кенешей предполагается в сентябре, а выборы депутатов местных кенешей могут быть назначены на 17 ноября 2024 года.

По всей стране законом предусмотрено укрупнение городов и объединение айылных аймаков. В результате предусмотренных изменений вместо 484 административно-территориальных единиц, сформированы 268 административно-территориальных единиц: 33 города и 235 айылных аймака.

Из 33 городов укрупнение согласно закону, осуществлено в 14 городах. Из них:

в 2-х городах республиканского значения Бишкек и Ош, 7 городах областного значения, 5 городах районного значения.

Ранее, 2 августа 2024 года Президентом Кыргызской Республики подписан Закон Кыргызской Республики ""О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", который официально опубликован и вступил в силу 6 августа 2024 года.

Принятым Законом не предусмотрено изменение основного порядка проведения выборов: городские кенеши по прежнему избираются по пропорциональной системе –через выдвижение партиями списков кандидатов.

Вместе с тем, законом введено снижение на выборах в городские кенеши избирательного порога для политических партий с 7% до 5 %, при выдвижении списка кандидатов партии выдвигают их в количестве, равном количеству мандатов в кенеше (ранее в полтора раза больше).

Стоит отметить, важным нововведением стало расширение механизмов реализации активного избирательного права лиц с инвалидностью, теперь политические партии обязаны включать не менее 1 кандидата с инвалидностью при формировании списка кандидатов от политических партий в городские кенеши.

Численность населения до АТР в городе Бишкек – 1 074 075, а численность избирателей (18 лет и старше) – 419 901 граждан.

В настоящее время численность населения в городе Бишкек – 1 294 785, численность избирателей – 622 749 граждан, численный состав Бишкекского городского кенеша - 45 депутатов.

В результате административно-территориальной реформы в состав города Бишкек включены 8 айылных аймаков, 1 село и жилые массивы, а также увеличены количества избирательных участков с 228 до 267.

В состав города Бишкек вошли:

в Октябрьский район:

- Кок-Жарский айылный аймак с численность населения – 9650, избирателей – 6516.

в Свердловский район:

- Лебединовский айылный аймак с численность населения – 26670, избирателей – 20194;

- Нижнее Ала-Арчинский айылный аймак с численность населения – 10870, избирателей – 8378;

- Аламудунский айылный аймак с численность населения – 13868, избирателей – 11385;

Село Мыкан Ленинского айылного аймака с численность населения – 1578, избирателей – 1130.

В Первомайский район:

- Маевский айылный аймак с численность населения – 10900, избирателей – 8703;

- Пригородный айылный аймак с численность населения – 13182, избирателей – 11795, а также жилой массив "Алтын Казык" Ак-Добонского айылного аймака.

В Ленинский район:

- Новопавловский айылный аймак с численность населения – 24541, избирателей – 24348;

- Орокский айылный аймак с численность населения – 18029, избирателей – 9988.

ЦИК и ТИК в свою очередь координируют местные государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам формирования избирательных округов, с учетом объединения айылных аймаков и укрупнение городов для предстоящих местных выборов айылных и городских кенешей.

В этой связи, Кабинет Министров КР дал поручения государственным органам в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами (кадастр) и статистики в кратчайшие сроки внести все необходимые изменения в системах регистрации населения, административно-территориальных границ, адресного регистра и т.д связанных с АТР.

Рабочие совещания по вопросам, связанным с подготовкой выборов после изменения границ в рамках АТР проведены в 3-х дневный срок во всех районах республики.

Мэр Айбек Джунушалиев поручил организовать график встреч совместно с представителями ЦИК КР и Бишкекской ТИК для проведения информационно-разъяснительных работ с населением об изменениях законодательства на предстоящие выборы, а также выразил готовность по оказанию содействия.

Председатель выразила надежду, что АТР и принимаемые меры по оптимизации местных самоуправлении в перспективе принесут эффективные результаты по развитию города и улучшению благосостояния граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439102
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  