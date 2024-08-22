Академики трех стран издали монографию по аутотрансплантации костного мозга

- Я приветствую своих коллег и поздравляю их с проведением аутологичных операций по трансплантации костного мозга детям на базе Национального центра охраны материнства и детства и желаю им удачи и новых побед! - сказал vb.kg Абдухалим Раимжанов, академик НАН КР, основатель гематологической службы в КР.

- Недавно мы выпустили монографию под названием "Дарующая жизнь стволовая кроветворная клетка" на русском и английском языках. Монография написана совместно с академиком из Турции Сулейманом Динчером, который консультировал и помогал нам еще в 2007 году внедрять в Кыргызстане операции по аутологичной трансплантации костного мозга, а также с академиком, профессором Российской академии наук Саиджалалом Бахрамовым из Узбекистана. В этом научном труде мы подробнейшим образом рассказали о ходе и результатах проведенной нами работы, - добавил известный кыргызский гематолог с мировым именем.

Еще несколько лет назад в одном из своих интервью газете "Вечерний Бишкек" он говорил, что "у него сердце болит за больных лейкозом и апластической анемией в Кыргызстане". Они умирали из-за того, что у нас не проводились операции по пересадке костного мозга ни взрослым, ни детям, не было средств на приобретение дорогостоящих цитостатиков, цитостатических, антигрибковых, антивирусных, антибактериальных, кровоостанавливающих препаратов. Но академик не только говорил о реальной картине заболеваемости, а действовал, чтобы помочь таким больным.

В 1997 году он создал Кыргызский научный центр гематологии. Идея о его создании была настолько грандиозной, тем более в 90-е годы, что в ее осуществление было трудно поверить. Но ученый Раимжанов научно обосновал жизненную необходимость открытия такого центра, на базе которого семнадцать лет назад – в 2007 году была проведена вместе с турецкими коллегами и, в частности, с академиком Сулейманом Динчером первая в Центральной Азии операция по аутотрансплантации костного мозга.

Успешный опыт кыргызских медиков в сотрудничестве с турецкими коллегами по проведению операции по аутотрансплантации костного мозга был презентован в ноябре 2009 года на конференции по развитию здравоохранения Евразии и Балканского полуострова.

- За девять лет мы успешно провели 40 операций, из них - 36 больным с миеломной болезнью и 4 - с острым лейкозом. Результаты этих операций были опубликованы в российском журнале "Медицинский вестник" в 2016 году.

Надо сказать, что сама процедура не трудная, но процесс очень ответственный. Важно, чтобы больной всё это выдержал, чтобы не было вторичной инфекции. В бытность моего руководства Кыргызским научным центром гематологии по этому направлению было подготовлено 4 доктора и 3 медицинские сестры, - пояснил академик Абдухалим Раимжанов.

Я разговаривала тогда с больными - и с теми, кто перенес операцию, и с теми, кто ее ожидал. Все просто боготворили академика и его команду, говорили, что воспрянули духом, у них появилась надежда на излечение. В центре лечили, делали науку, учили будущих врачей, налаживали деловые научные связи с коллегами из разных стран мира. Но из-за безграмотной его реорганизации, а, по сути, закрытия центра в Кыргызстане перестали делать такие уникальные операции, и больные, которым она была жизненно необходима, либо уезжали за рубеж, если располагали средствами, либо умирали дома. Больных же и тогда, и сейчас много. Но сегодня, наконец-то, в стране осознали необходимость таких операций и начали снова проводить аутотрансплантацию костного мозга. Хотя кыргызские специалисты могли бы проводить такие операции, начиная с первой – в 2007 году. Сколько жизней было бы спасено!

- Тогда мы написали несколько проектов и очень рассчитывали на помощь Национальной программы реформирования сектора здравоохранения "Манас таалими", рассчитанной на период с 2012 до 2016 года. Таким образом, мы уже тогда тоже мечтали поставить эту важную работу по пересадке костного мозга на должный уровень, - отметил Абдухалим Раимжанович.