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Вода из озера Зындан локализована и направлена в речку Тон

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- Светлана Лаптева
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В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной повышением уровня воды в озере Зындан, было принято решение о локализации воды и ее направлении в русло реки Тон. В целях обеспечения безопасности населения, проведена эвакуация 400 жителей села Туура-Суу. Эвакуированные граждане размещены в школах соседних сел Эшперов и Ак-Сай. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

"На территории айылного аймака Туура-Суу продолжаются работы по ликвидации последствий и предотвращению дальнейших рисков. На месте круглосуточно дежурят представители органов местного самоуправления, милиции и МЧС. В настоящее время в зоне работ задействованы 2 экскаватора и 3 погрузчика.

Органы местного самоуправления и спасательные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и минимизации последствий ситуации. Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям компетентных органов".


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URL: https://www.vb.kg/439105
Теги:
сель, Иссык-Кульская область, Тонский район
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