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В Аксы задержаны сотрудники "Тазалык" за незаконное бурение скважин

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В 2023 году сотрудники Кош-Добонского айыл окмоту Аксыйского района незаконно и в личных интересах используя муниципальную спецтехнику оказывали услуги по бурению артезинских скважин на территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей по заказу частных коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, за оказанные услуги, сотрудники органа местного самоуправления получили оплату в сумме более 8 млн сомов, которая была ими присвоена.

Следует отметить, что специальная бурильная техника на базе большегрузной автомашины марки "УРАЛ-4320" была приобретена Кош-Добонским айыл окмоту в декабре 2022 года за 22 млн сомогв, для бурения скважин и обеспечения местного населения питьевой водой.

17 августа руководитель МП "Тазалык" Кош-Добонского айыл окмоту "А.З.Б." и его водитель-механизатор "Т.С.А." были задержаны и заключены под стражу.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439107
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, задержание, ГКНБ, Тазалык
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