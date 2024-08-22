В Аксы задержаны сотрудники "Тазалык" за незаконное бурение скважин

В 2023 году сотрудники Кош-Добонского айыл окмоту Аксыйского района незаконно и в личных интересах используя муниципальную спецтехнику оказывали услуги по бурению артезинских скважин на территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей по заказу частных коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, за оказанные услуги, сотрудники органа местного самоуправления получили оплату в сумме более 8 млн сомов, которая была ими присвоена.

Следует отметить, что специальная бурильная техника на базе большегрузной автомашины марки "УРАЛ-4320" была приобретена Кош-Добонским айыл окмоту в декабре 2022 года за 22 млн сомогв, для бурения скважин и обеспечения местного населения питьевой водой.

17 августа руководитель МП "Тазалык" Кош-Добонского айыл окмоту "А.З.Б." и его водитель-механизатор "Т.С.А." были задержаны и заключены под стражу.

Следствие продолжается.