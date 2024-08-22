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В Бишкеке проверяют арендаторов квартир для налогового контроля

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В городе Бишкек проходят рейдовые мероприятия по постановке на налоговый учет лиц, предоставляющих жилую площадь в аренду (квартиросдатчики). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на территории Свердловского района сотрудниками акимиата совместно с инспекторами районной налоговой службы и специалистов МТУ района составляется база данных квартиросдатчиков и на сегодняшний день работа ведется в многоэтажных домах.

Мероприятия проводятся из-за частых жалоб горожан и в целях пополнения доходной части местного бюджета.

Отметим, что стоимость патента за услугу предоставления жилой площади в арендное пользование составляет: многоэтажные дома - 30 сомов за кв.м., индивидуальные дома - 40 за кв.м.

Кроме того, в соответствии с законом КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" статьи 7 часть 1. индивидуальные предприниматели и физические лица, получающие доход за сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества (кроме сельскохозяйственных угодий), уплату страховых взносов производят ежемесячно в размере не менее 10 процентов от размера среднемесячной заработной платы.

Важно: в случае уклонения от уплаты налогов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц 230 расчетных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/439108
Теги:
аренда, рейд, Бишкек, жилье, мэрия
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