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Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Оша

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- Назгуль Абдыразакова
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Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Оша. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, Жолдошбаев родился 25 июня 1925 года в селе Шанкол Ноокатского района.

Справка: Касымбай Жолдошбаев был призван на фронт 18 января 1943 года Ноокатским райвоенкоматом и служил в 154-м стрелковом полку. Его служба продолжалась 8 лет, до мая 1950 года. В числе его подвигов - командование артиллерией в войне против японских войск в 1945 году и участие в освобождении китайской провинции Маньчжурия до конца войны в Харбине.

После возвращения в Союз он служил в Нижне-Уденске и был демобилизован из рядов Советской Армии 10 апреля 1950 года.

Вернувшись в родной Ноокатский район, Касымбай Жолдошбаев внес значительный вклад в восстановление хозяйства после войны. Он проработал 35 лет главным бухгалтером, кассиром, заведующим животноводческой фермой, прорабом строительства и бригадиром элеваторов. В 1952-1957 годах возглавлял комсомольскую организацию.

Его многолетняя плодотворная работа была отмечена наградами, включая медали "Великая Отечественная война" III степени, "Победа над Японией", "За боевые заслуги" и другими медалями. Касымбай Жолдошбаев также был награжден мотоциклом "Урал" и автомобилем "Москвич" за заслуги в сфере сельского хозяйства и службу. В 1985 году он вышел на пенсию как ветеран войны и труда.

Руководство мэрии города Оша выражает соболезнования родным Касымбая Жолдошбаева


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URL: https://www.vb.kg/439109
Теги:
ветераны, ВОВ, Ош
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