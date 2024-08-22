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ГНС за 7 месяцев доначислила в бюджет 5,6 млрд сомов сокрытых налогов

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За январь-июль 2024 года Государственная налоговая служба по результатам налоговых проверок дополнительно начислила в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов на 5 млрд 685,2 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в том числе при проведении камеральных проверок установлены налоговые нарушения на сумму 3 млрд 656,9 млн сомов, а при выездных проверках - на 2 млрд 28,8 млн сомов.

Также поступление по материалам налоговых проверок (включая погашение по актам за прошлые периоды) составило 3 млрд 809 млн сомов.

Кроме этого, ГНС за 7 месяцев 2024 года по результатам совместных с правоохранительными органами налоговых проверок дополнительно начислила в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов в размере 462,7 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439113
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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