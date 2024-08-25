В Казахстане введён запрет на импорт пшеницы

Ранее на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД: 1001). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Запрет на ввоз вводится для всех видов транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также его перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого через территорию РК.

Запрет в Министерстве сельского хозяйства объяснили целями "защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна".

"По статистическим данным по итогам первого полугодия текущего года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, - считают в Минсельхозе. - Так, по данным статистики на 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 5,1 млн. тонн, из них пшеницы на продовольственные цели - 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна".

Запрет вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.