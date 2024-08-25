Погода
$ 85.05 - 85.55
€ 94.32 - 95.32

В Казахстане введён запрет на импорт пшеницы

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД: 1001). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Запрет на ввоз вводится для всех видов транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также его перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого через территорию РК.

Запрет в Министерстве сельского хозяйства объяснили целями "защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна".

"По статистическим данным по итогам первого полугодия текущего года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, - считают в Минсельхозе. - Так, по данным статистики на 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 5,1 млн. тонн, из них пшеницы на продовольственные цели - 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна".

Запрет вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439124
Теги:
Казахстан, пшеница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  