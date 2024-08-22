"Мы благодарны, что в КР не теряется преподавание предметов на русском"

На прошедшей на этой неделе Кыргызско-Российской ярмарке инновационных решений в сфере образования были представлены ведущие вузы РФ. Многие давно и успешно работают с кыргызстанскими коллегами. На мероприятие они приехали поделиться своими новыми наработками. Один из них - Елабужский институт Казанского федерального университета (КФУ).

"Исторически в нашем институте реализуется педагогическое образование, но есть и другие направления подготовки, - рассказала VB.KG директор Елабужского филиала КФУ Елена Мерзон.- Именно на основе педагогического образования мы сдружились со многими образовательными учреждениями Кыргызстана: с Ошским государственным педагогическим университетом – коллеги приезжали к нам на курсы повышения квалификаций и стажировку, с университетом им. Арабаева, с КНУ им. Баласагына. Два года назад на Иссык-Куле мы также проводили курсы для ста директоров города Бишкек по заказу Горкенеша. Таких проектов много. Хотелось бы их наращивать".

Она отметила, что у них есть интересные наработки, которыми хочется делиться, и которые будут полезны образовательным учреждениям Кыргызстана с учетом их развития.

"Мы благодарны, что в Кыргызстане не теряется преподавание предметов на русском языке. Это важно для России и считаем себя в какой степени ответственными за то, чтобы это направление развивалось. Поэтому, методику преподавания русского языка в разных дисциплинах мы готовы популяризировать, помогать коллегам из Кыргызстана ее поддерживать, ею обучаться. Мы привезли большой пакет, который представляет опыт школьно-университетского партнерства. В этом особое наше богатство. В составе Казанского Федерального университета сегодня три школы. Это уникальный опыт. Причем, школы не в сетевом взаимодействии. Они находятся в структуре КФУ: два лицея в головном университете в Казани, работают с одаренными детьми, есть лицей интернатного типа, куда привлекают учащихся с других территорий. У нас в Елабуге обычная школа, которая решает вопросы обучения детей с низкими образовательными результатами. Это разные проекты. Но мы с большим интересом их реализуем. Ведь когда школа в структуре университета – это иные формы и опыт сотрудничества. Более того, в КФУ, есть и детский сад для детей с аутистическим спектром развития. Это тоже уникальный российский опыт, который реализует наше учреждение высшего образования, решая важную социальную задачу", - пояснила Мерзон.

Поделились представители КФУ с кыргызскими коллегами и моделью подготовки педагогических кадров, которая за последние 10 лет сложилась в их вузе.

"Над ней много работали, много делали для развития инфраструктуры. Каждая точка в этой модели дает возможность получения дополнительной квалификации будущему учителю. И каждый элемент в инфраструктуре - центр подготовки будущего учителя, центр трансфера педагогических технологий. Школы для нас рассматриваются не только как привычная база практики, но, в том числе, для того, чтобы преподаватели и ученые вузов могли практическим путем апробировать там свои находки. Мы это вписываем в содержание школы и либо получаем успех, либо нет. Но понимаем, на каком этапе важна коррекция. Результаты очень хорошие. Например, два наших лицея КФУ в Казани входят в ТОП -5 лучших школ республики. А школа, которая еще три года назад считалась с низкими образовательными результатами, серьезно подтянулась в успехах. Выпуск этого года показал, что почти 50% выпускников школы "высокобалльники", то есть сдают ЕГЭ на 80 баллов и выше. А порядка 30% выпускников этого года – "медалисты". И это результат серьезного взаимодействия и работы большого коллектива. И когда мне задают вопрос: зачем вам это нужно? Я отвечаю: чтобы дети были готовы к большой жизни. В том наша социальная ответственность", - заявила Елена Мерзон.

По ее словам, много проектов, которые сегодня Елабужский институт КФУ реализует и предлагает в рамках школьно-университетского партнерства.

"Это и различные детские университеты, и профильные смены в нашем загородном лагере, и психолого-педагогические классы. Мне приятно, что они принимаются в педагогическом сообществе. У нас много единомышленников, к нам приезжают учителя на курсы повышения квалификаций. На образовательной ярмарке на Иссык-Куле, когда я представляла этот опыт, у профильных вузов КР вызывали большой интерес наши находки", - поделилась Елена Мерзон.

Елабужского филиала КФУ акцентировала внимание на положительном аспекте обучение студентов из Кыргызстана в их вузе. "К сожалению, их не так много, как бы хотелось. В КФУ обучается всего 64 студента из КР, а в нашем институте – семеро. Хотелось бы больше абитуриентов пригласить к нам на обучение. Возможности для получения хорошего образования с дипломом КФУ огромны. Это важный этап в жизни каждого студента. Не надо бояться никаких внешних влияний. Мы находимся в центре России, для нас важно удерживать планку качественного образования. Тем более, что КФУ занимает топовые позиции во всех рейтингах как России, так и международных. Поэтому, приглашаем и своих коллег, вузы. Приезжайте, взаимодействуйте с нами, перенимайте все необходимое. Мы мобильны, и предлагаем востребованные сегодня программы", - заключила Елена Мерзон.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходила Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.