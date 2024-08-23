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В Фонде ОМС выявлены финансовые нарушения на 2,6 млрд сомов

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Счетная палата выявила финансовые нарушения в Фонде ОМС при Министерстве здравоохранения на 2 млрд 641,455 млн сомов. Об этом сообщает прессс-служба ведомства.

Эти данные приведены по итогам аудита исполнения бюджета ФОМС за 2023 год.

Выявлены финансовые нарушения на сумму 160 млн 121,9 тыс. сомов, из которых: 60 млн 755,2 сомов подлежат восстановлению, 40 млн 104,4 тыс. сомов уже восстановлены. Среди них:

недостача средств и товарно-материальных ценностей - 310,8 тыс. сомов;

необоснованное увеличение заработной платы и нарушения, связанные с выплатой пособий, компенсаций и других выплат - 89 млн 956,9 тыс. сомов;

расходы без подтверждающих документов - 269 тыс. сомов;

завышение стоимости и объема строительно-монтажных работ - 13 млн 328,9 тыс. сомов;

использование средств не по назначению - 9 млн 235,8 тыс. сомов;

нарушения в учете дебиторской задолженности - 38 млн 964,4 тыс. сомов;

дополнительные предполагаемые доходы бюджета - 7 млн 601,5 тыс. сомов.

Другие нарушения на 2 млрд 481 333,2 тыс. сомов, в том числе:

нарушение порядка отчетности об исполнении бюджета, несоблюдение требований законодательства о признании и амортизации основных средств в бухгалтерском учете, а также нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности - 734 млн 644,5 тыс. сомов;

нарушения в сфере государственных закупок - закупочные процедуры на 270 млн 207,4 тыс. сомов не были проведены;

принятие и подтверждение обязательств, а также расходы сверх утвержденных показателей (средства, выплаченные на заработную плату из необоснованных сбережений) - 1 476 481,3 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439137
Теги:
Счетная палата, ФОМС, Кыргызстан
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