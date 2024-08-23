Акылбек Жапаров проверил ход строительства альтернативной дороги Север-Юг

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительных работ на альтернативной автодороге Север-Юг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, главе кабмина рассказали о проводимых строительных работах на тоннеле на перевале Кок-Арт протяженностью 3890 м. Комплекс включает в себя автодорожный тоннель с продольной сервисной (многофункциональный) штольней. В комплекс тоннеля входят постоянные вентиляционные здания с системой подачи воздуха и системой дымоудаления для эксплуатации тоннеля, вентиляционная камера и камера подпора воздуха в сервисной штольне, подземная трансформаторная подстанция, насосные станции пожаротушения, диспетчерские центры, а также вспомогательные помещения для размещения дополнительного оборудования и электроустановок. В настоящее время ведутся работы по укладке бетонного покрытия.

Завершение основных работ на всех участках альтернативной автодороги ожидается в декабре 2024 года.

Акылбек Жапаров дал ряд поручений по своевременному и качественному проведению строительных работ.