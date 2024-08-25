Микаэл Агасандян: Россия делится со странами ОДКБ опытом, полученным на СВО

ОДКБ и ЕАЭС активно развиваются, в частности, к ОДКБ проявляют интерес ряд евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого пространства безопасности на континенте. На этом фоне линия Еревана на отход от работы в ОДКБ противоречит интересам народа Армении, заявил директор Первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян. О будущем этих организаций и СНГ, о возможности введения визового режима между Россией и странами СНГ Микаэл Агасандян рассказал в интервью РИА Новости.

– В свете нынешней военно-политической обстановки на континенте какими видятся приоритетные задачи Организации Договора о коллективной безопасности? Насколько эффективно Организация адаптируется к изменяющимся условиям?

– Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве. Свою востребованность организация доказывала неоднократно, в том числе в ходе событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие контингенты объединения в течение нескольких дней помогли нормализовать внутриполитическую ситуацию.

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции.

В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, в частности с учетом ситуации в Афганистане. Реализация подготовленного в рамках ОДКБ проекта Целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы в перспективе также усилит защищенность южных рубежей объединения. Не говорю уже о регулярных совместных мероприятиях по линии правоохранительных ведомств и спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и незаконной миграцией. Организация – живой и гибкий механизм, адаптирующийся к современным реалиям, о чем свидетельствует постоянное расширение спектра направлений совместной работы. Сегодня особое внимание приковано к таким сферам, как биологическая и информационная безопасность.

Традиционно в повестке дня ОДКБ сохраняются задачи укрепления внешнеполитической координации, развития миротворческого потенциала, в том числе возможностей для подключения контингентов организации к операциям ООН в пользу мира. Мы с союзниками нацелены на расширение партнерских связей объединения, прежде всего с дружественными региональными структурами – СНГ и ШОС. Видим интерес к работе ОДКБ и со стороны ряда евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте.