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Экс-депутат Нургазы Айдаров объявлен в розыск

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлены факты финансирования членов международных ОПГ лидера преступного мира РУз Салимбая Абдувалиева и экс-депутата Жогорку Кенеша КР Айдарова Нургазы Абдыраевича.

По данным ведомства, Айдаров зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской и другой деятельности, осуществляемой на территории КР и РУз Айдаровым.

На основании собранных материалов в отношении Нургазы Айдарова постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.


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URL: https://www.vb.kg/439147
Теги:
ГКНБ, розыск, Нургазы Айдаров
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