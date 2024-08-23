Экс-депутат Нургазы Айдаров объявлен в розыск

ГКНБ КР установлены факты финансирования членов международных ОПГ лидера преступного мира РУз Салимбая Абдувалиева и экс-депутата Жогорку Кенеша КР Айдарова Нургазы Абдыраевича.

По данным ведомства, Айдаров зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской и другой деятельности, осуществляемой на территории КР и РУз Айдаровым.

На основании собранных материалов в отношении Нургазы Айдарова постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.