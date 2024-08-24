В Индии обсудили вопрос открытия рейса Дели-Бишкек-Дели

23 августа 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Индии Аскара Бешимова с вице-президентом компании "IndiGo" по вопросам авиаполитики и промышленности Ражаном Малхотра по вопросу открытия рейсов по маршруту "Дели-Бишкек-Дели".

В ходе встречи Малхотра сообщил о готовности компании "IndiGo" начать авиарейсы по маршруту "Дели-Бишкек-Дели". Компания назначена официальным перевозчиком от Правительства Индии и получила разрешение на осуществление рейсов по данному маршруту 7 дней в неделю.

Посол Аскар Бешимов выразил готовность оказать всемерное содействие в дальнейшем продвижении данного вопроса и отметил, что для граждан Индии, у которых имеются долгосрочные многократные визы США, Великобритании и стран Шенгенской зоны предусматривается безвизовый режим сроком до 7 дней, с правом повторного въезда через 21 день.

Стороны договорились сотрудничать в сфере туризма путем направления групповых туристов из Индии в Кыргызскую Республику, подготовки и проведения соответствующих рекламных компаний, укрепления связей между туристическими компаниями и др.

Справочно: компания "IndiGo" - это крупнейшая авиакомпания в Индии по количеству перевезенных пассажиров и размеру авиапарка, с долей внутреннего рынка 61,6% по состоянию на май 2024 года. По состоянию на август 2024 года IndiGo выполняет более 2000 ежедневных рейсов в 122 пункта назначения - 88 внутренних и 34 международных. Ее основным хабом является международный аэропорт Индиры Ганди в Дели.