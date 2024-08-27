Сейчас с газом намного легче стало и главное чище, - житель Бишкека (видео)

Жителей Бишкека повсеместно переводят с печного на газовое отопление. Так власти города хотят улучшить экологию в столице. С этой целью госбанки выдают льготные кредиты на газификацию.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с представителями компании "Газпром Кыргызстан", газовой службы "Бишкекгаз" и госбанка "Элдик Банк" специально для СМИ провели выезд к одному из жителей Бишкека. Для этой цели была выбрана семья Сапаевых, которые недавно установили газовый котел.

По словам главы семьи Эмилбека Сапаева, теперь следить за огнем не нужно, подбрасывать уголь тоже.

"Когда топили печку углем, нужно было постоянно поддерживать тепло в доме. Еще надо было выносить золу из печи, убираться здесь в топке, грязь заносилась в дом постоянно. Сейчас с газом намного легче стало и главное чище. Мы поставили экономный газовый котел, в котором можно поставить любую температуру. Плюс - это еще для экологии полезно. Не только мы, и соседи довольны", – рассказал он.

Подключение обошлось в 67 тысяч сомов плюс ежемесячная плата за газ – около 10 тысяч сомов. Запас угля на зиму обходился примерно в 30 тысяч сомов.

Чтобы сделать газификацию доступнее, госбанки начали выдавать льготные кредиты – под 8% годовых.

"С начала года "Элдик Банк" выдал 51 кредит на газификацию на сумму 6 миллионов 97 тысяч сомов. Кредит предоставляется без залога и поручителей под 8-12% на сумму до 150 тыс. сомов сроком от 12 до 24 месяцев", - рассказала специалист по кредитованию АКК "Элдик Банка" Сайкал Замирбек.

Пока проект работает только для жителей Бишкека и Чуйской области. Сейчас уровень газификации на этих территориях – около 40%.

"Если 10 лет назад уровень газификации по республике составлял 22%, то сейчас этот показатель вырос в два раза и достиг 40%. В прошлом году были газифицированы 12 жилых массивов. В рамках инвестиционной программы в 2023 году планировалось газифицировать только два жилых массива. Но, учитывая обращения граждан и с целью улучшения экологической обстановки в городе Бишкек, мы увеличили количество газифицированных объектов.

При этом газопроводы, проложенные по улицам, устанавливаются за счет компании бесплатно. Но до дома граждане подключают газ за свой счет", - рассказал заместитель начальника филиала "Бишкекгаз" Ислам Абдикаров.

Также он призвал граждан остерегаться мошенников. По его словам, в настоящее время в газовую службу поступает много обращений от граждан, ставших жертвами мошенников.

"Неизвестные лица от имени различных частных фирм предлагают гражданам подключить газ. После заключения фиктивного контракта и получения аванса, мошенники перестают выходить на связь. При заключении договора на газификации, необходимо проверить служебное удостоверение специалиста и уточнить название их фирмы. Кроме того, при оплате надо требовать квитанцию", - добавил он.

Все эти меры, по анализу Минприроды КР, привели к тому, что за последние полгода потребление угля в стране снизилось на 58 тысяч тонн. Об этом сообщил начальник отдела по атмосферному воздуху ведомства Нурсултан Ташыбек уулу.

"Основным источником загрязнения в холодное время года остается отопление жилых домов, на которое приходится 29 процентов выбросов. Поэтому газификация является наиболее экологичным решением. На сегодня более 25 тысяч домов в Бишкеке подключены к природному газу", - сказал он.