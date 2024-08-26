Бишкекские спортсмены завоевали медали на чемпионате Азии по каратэ-до

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Олимп" завоевали медали на Чемпионате Азии по каратэ-до среди кадетов, юниоров и молодежи U-21. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соревнования проходили с 23 по 25 августа 2024 года в городе Манила (Филиппины) с целью популяризации и продвижения каратэ-до, выявление сильнейших спортсменов Азиатского континента, укрепления спортивных международных отношений, повышения спортивного мастерства спортсменов.

Всего в Чемпионате Азии приняли участие 561 спортсмен из 30 стран.

По итогам соревнований спортсмены СДЮШОР "Олимп" отделения каратэ-до завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали:

Нурланов Назим – 2 место;

Даян Деря – 2 место;

Натальченко Вера – 2 место;

Явгет Матвей – 3 место;

Кобелев Илья – 3 место.

Сборная команда Кыргызской Республики на Чемпионате Азии среди кадетов, юниоров и молодёжи U-21 в общем завоевала 5 медалей: 2 серебра и 3 бронзы.