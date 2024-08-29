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Инфляция в Кыргызстане снизилась до 4,1%

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- Светлана Лаптева
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Инфляция в Кыргызстане снизилась до 4,1% в июле по сравнению с 4,5% в июне 2024 года. Об этом говорится в макроэкономическом отчете Евразийского банка развития.

Согласно информации в документе, такой динамике способствует снижение ценового давления в продовольственном сегменте.

При этом мировые цены на растительное масло, мясо и сахар растут уже несколько месяцев подряд, что может создать повышательное давление на цены в Кыргызстане.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 9,7% частично обусловлен увеличением акцизов. Непродовольственные товары подорожали на 7,4%, услуги – на 6,8%.

Это связано, во-первых, с ростом импортных цен, во-вторых, с ростом тарифов на транспортные, ресторанные и гостиничные услуги.

Финансовый институт прогнозирует, что к концу года инфляция составит 4,3%.


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URL: https://www.vb.kg/439202
Теги:
инфляция, Кыргызстан
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