Кыргызстанская лента "Рай под ногами матерей" выиграла Гран-при в Москве

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации приняло участие в торжественной церемонии закрытия XIII Московского международного кинофестиваля "Будем жить", которая состоялась в Центральном доме кино в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, гран-при конкурса получил кыргызский фильм "Рай под ногами матерей" режиссера Руслана Акуна, который рассказывает удивительную историю о силе материнской любви к своему сыну.

Данный фильм также был удостоен премии в номинации "Лучшая операторская работа" (оператор Каныбек Калматов).

На церемонии также огласили победителей фестиваля в номинациях за "Лучший фильм", "Лучшая режиссура (полнометражное игровое кино)", "Лучшая операторская работа (полнометражное игровое кино)", "Лучшая мужская роль (полнометражное игровое кино)", "Лучшая женская роль (полнометражное игровое кино)", "Приз Председателя жюри" и других.

Следует отметить, что для участия в международном фестивале в текущем году было прислано более 400 работ из 15 стран (Россия, Беларусь, Иран, Кыргызстан, Узбекистан и др.). В конкурсную программу вошли полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также документальные ленты.

Награды будут переданы автору киноленты "Рай под ногами матерей" Руслану Акуну.

Справочно: Международный фестиваль "Будем жить" – одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках столицы. Основными целями и задачами киносмотра является знакомство зрителей с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

Программу составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.