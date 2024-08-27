РКФР выделил $2,5 млн на строительство рыбного цеха в Чуйской области

Российско-кыргызский фонд развития выделил $2 миллиона 555 тысяч на строительство цеха по переработке рыбы и производству икры. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, проект реализуется ОсОО "Салих ЛТД" в селе Ленинском Чуйской области. Он поможет укрепить продовольственную безопасность КР и увеличить экспорт. На предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Производственная мощность составит 6,5-7 тысяч тонн рыбной продукции и до 8 тонн черной осетровой икры в год. Вся продукция будет отвечать стандартам пищевой безопасности ХАССП и ИСО.

"Мы сотрудничаем с РКФР с 2022 года. Ранее запустили три проекта с его помощью, а сегодня заложили капсулу уже для четвертого нашего совместного проекта. Таким образом, в следующем году получим рыбное производство полного цикла – по кластерному принципу", – сказал директор ОсОО "Салих ЛТД" Равшан Абдурахимов.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сообщил, что в КР по плану необходимо добиться производительности до 105 тысяч тонн рыбной продукции в год.

Председатель правления РКФР Артем Новиков отметил, что сельское хозяйство в стране переживает второе рождение. Благодаря указу президента и содействию кабинета министров все проекты в этой сфере подкреплены финансированием и будут доведены до конца. Питание рыбы за счет собственных кормов, ее выращивание, хранение и переработка дают возможность комплексно развивать аквакультуру. Кластерные принципы, закладываемые компанией "Салих", позволяют продвигать бренд "Сделано в Кыргызской Республике" на международные рынки.

"Уверен, продукцию "Салих" по достоинству оценят и местные, и зарубежные покупатели. А мы со своей стороны продолжим прикладывать все усилия, чтобы перспективные проекты в этой сфере воплощались в реальность", – подчеркнул Артем Новиков.