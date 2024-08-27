Погода
$ 85.05 - 85.48
€ 94.32 - 95.32

РКФР выделил $2,5 млн на строительство рыбного цеха в Чуйской области

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российско-кыргызский фонд развития выделил $2 миллиона 555 тысяч на строительство цеха по переработке рыбы и производству икры. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, проект реализуется ОсОО "Салих ЛТД" в селе Ленинском Чуйской области. Он поможет укрепить продовольственную безопасность КР и увеличить экспорт. На предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Производственная мощность составит 6,5-7 тысяч тонн рыбной продукции и до 8 тонн черной осетровой икры в год. Вся продукция будет отвечать стандартам пищевой безопасности ХАССП и ИСО.

"Мы сотрудничаем с РКФР с 2022 года. Ранее запустили три проекта с его помощью, а сегодня заложили капсулу уже для четвертого нашего совместного проекта. Таким образом, в следующем году получим рыбное производство полного цикла – по кластерному принципу", – сказал директор ОсОО "Салих ЛТД" Равшан Абдурахимов.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сообщил, что в КР по плану необходимо добиться производительности до 105 тысяч тонн рыбной продукции в год.

Председатель правления РКФР Артем Новиков отметил, что сельское хозяйство в стране переживает второе рождение. Благодаря указу президента и содействию кабинета министров все проекты в этой сфере подкреплены финансированием и будут доведены до конца. Питание рыбы за счет собственных кормов, ее выращивание, хранение и переработка дают возможность комплексно развивать аквакультуру. Кластерные принципы, закладываемые компанией "Салих", позволяют продвигать бренд "Сделано в Кыргызской Республике" на международные рынки.

"Уверен, продукцию "Салих" по достоинству оценят и местные, и зарубежные покупатели. А мы со своей стороны продолжим прикладывать все усилия, чтобы перспективные проекты в этой сфере воплощались в реальность", – подчеркнул Артем Новиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439212
Теги:
рыбное хозяйство, Чуйская область, Российско-кыргызский фонд развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  