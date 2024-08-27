Свое дело: как создать бизнес на открытии пунктов выдачи Ozon

Международный маркетплейс Ozon активно развивает логистическую сеть по всех регионах присутствия. Особое внимание компания уделяет пунктам выдачи заказов, весь 8 из 10 покупателей предпочитают получать свои покупки именно таким способом. Для предпринимателей открытие таких точек становится стабильным и прибыльным бизнесом. Но кроме коммерческой выгоды бизнес на открытии пунктов выдачи дает и другие не всегда очевидные преимущества. Заинтригованы? Рассказываем.

Простота и доступность

Запуск пункта выдачи Ozon обычно занимает около двух недель и сводится к пяти простым шагам:

Найти помещение и оценить потенциальный доход при помощи интерактивной карты. Отправить заявку и согласовать старт работ. Подписать договоры с маркетплейсом и арендодателем. Сделать косметический ремонт и нанять персонал. Начать принимать заказы и зарабатывать.

Основные расходы на старте – ремонт и закупка минимального оборудования. Потребуется стол и стул для администратора, стеллажи на склад, шторки и зеркала для примерочных кабинок, а также компьютер или ноутбук и сканер штрих-кодов. Далее потребуется лишь оплачивать аренду и заработную плату сотрудников. В первые полгода частично компенсировать затраты поможет сумма гарантированной поддержки - для предпринимателей из Кыргызстана она может составить до 412 000 сомов.

Основной доход - 3,7% от оборота. Кроме того, можно принимать товары продавцов и сотрудничать с другими логистическими компаниями.

Ответы на вопросы можно найти в справочнике Ozon для владельцев пунктов выдачи или пообщавшись с территориальным менеджером.

Формирование финансовой независимости

Для открытия пункта выдачи Ozon не нужно специальных навыков или знаний, поэтому часто его открывают молодые люди без опыта, наемные сотрудники и даже мамы в декрете. С поддержкой от Ozon можно быстро выйти на окупаемость и создать основу собственной финансовой независимости.

Сплочение семьи

Многие предприниматели для запуска пункта выдачи Ozon привлекают своих родственников. Например, папа делает ремонт, мама занимается документами, дочь выдает заказы, а зять помогает отгружать товары на склад. Все при деле и вовлечены в процесс, а за ужином или завтраком всегда есть, что обсудить. При этом, если семья большая, можно говорить уже о целой сети пунктов выдачи.

Расширение круга контактов

Пункт выдачи Ozon - это история совсем не про производство или торговлю. Но она точно про общение с людьми. После запуска точки площадка сообщает об ее открытии покупателям, а адрес появляется на всех картах. Люди начинают забирать заказы и важно выстроить коммуникацию с ними так, чтобы они остались с вами навсегда.

На первом этапе некоторые владельцы пунктов выдачи сами садятся за стол администратора. Начинают общаться с клиентами, интересоваться их мнением о работе пункта выдачи, доводить работу и процессы до совершенства. Помимо очевидной пользы для бизнеса, это позволяет расширить круг знакомств.

Создание центра притяжения

Пункты выдачи Ozon появляются не только в крупных городах. Большое внимание маркетплейс уделяет и небольшим населенным пунктам. Для местных жителей это возможность получить те товары, которые сложно найти в ближайших магазинах, в итоге такие точки притягивают посетителей, а их владельцы приобретают кроме финансовой независимости и источника дохода некий вес в обществе. Кстати, на карте Кыргызстана еще много доступных мест, где конкуренция будет минимальна, а значит высокий доход не заставит себя ждать.

Узнать все подробности о бизнесе на открытии пунктов выдачи заказов можно на сайте Ozon.