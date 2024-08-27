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Экобедствие на Окчучай. Баку просит помощи у международных организаций

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- Виктория Гунгер
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Азербайджан обращается за помощью к международным организациям в связи с экологической катастрофой на реке Окчучай. Там считают, что Армения преступает Хельсинскую конвенцию о трансграничных водных объектах. Об этом сообщил азербайджанский эколог Салим Балаев.

По его словам, еще с советских времен в Гаджаране, расположенном в одной из южных областей Армении, действует медно-молибденовый комбинат, а в Гафане - горно-обогатительный комбинат и продолжает нарушать все международные соглашения, загрязняя тяжелыми металлами трансграничную реку Окчучай и осуществляя экологический терроризм против Азербайджана.

"Прошло 32 года - в марте 1992 года в Хельсинки, столице Финляндии, Европейская экономическая комиссия ООН утвердила Конвенцию "Об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер" (Хельсинкская конвенция). В ноябре 2003 года на заседании Комиссии в Мадриде путем внесения поправок в "Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер" было признано приемлемым присоединение всех стран-членов ООН к этой конвенции. Милли Меджлис, являющийся верховным законодательным органом Азербайджанской Республики, присоединился к Хельсинкской конвенции своим решением в марте 2000 года. Печально, что Армения, считающая себя демократическим государством, за последние 32 года так и не захотела стать участником Конвенции. Это видно на примере загрязнения тяжелыми металлами Окчучая, трансграничной реки, на территории Армении", - уверен Салим Балаев.

Эколог отмечает, что Армения по-прежнему использует Окчучай в качестве коллектора. Грязная вода с высоким содержанием тяжелых металлов, получаемая в процессе производства на Гаджаранском медно-молибденовом и Гафанском горно-обогатительном комбинатах на юге страны, сбрасывается прямо в эту реку без очистки. Сброс в Окчучу тяжелых металлов сверх нормы не только разрушает фауну и экосистему реки, но и создает огромную опасность для здоровья людей, живущих в этом регионе.

Свои истоки Окчучай, длина которого составляет 83 км, берет с горы Капичич (3285м) Зангезурского хребта. Большая часть реки находится в Суникском районе Армении (историческая область Азербайджана под названием Зангезур), нижнее течение протекает по территории Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации, и впадает в реку Араз, вторую по величине реку Южного Кавказа, выполняющую решающую роль в орошении сельскохозяйственных полей Азербайджана.

"Но из-за серьезного ухудшения качества воды в реке ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может привести к крайне негативным последствиям. Так как река Окчучай располагается в Зангиланском районе Азербайджана, после 1993 года проведение мониторинговых исследований на этой реке было невозможно. И лишь спустя 27 лет, в 2020 году специалистам Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики удалось осуществить наблюдение за рекой, и именно тогда были выявлены ужасающие факты. В пробах воды, взятых из Окчучая в январе-июне 2021 года, было выявлено высокое содержание тяжелых металлов, особенно меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома. По данным мониторинга ETSN, количество медно-молибденовых соединений в реке превышало норму в два раза, железа - в четыре раза, а никеля - в семь раз, а цвет реки из-за загрязнения периодически менялся", - подчеркивает Балаев.

Для привлечения внимания международного сообщества к проблеме экологической катастрофы на этой реке азербайджанская сторона была вынуждена обратиться к престижным лабораториям зарубежных стран. По заказу ETSN были проведены анализы проб речной воды и донных отложений в международной аккредитованной и сертифицированной лаборатории SGS в Германии.

"По результатам анализов проб воды выявлено наличие в воде на поверхности реки тяжелых металлов, особенно железа, меди, марганца, молибдена, цинка, хрома, никеля и других, а в пробах донных отложений концентрация вредных веществ была в разы выше нормы, что свидетельствует о критическом уровне загрязнения реки. Река Араз, а также впадающая в нее река Кура широко используются для орошения сельскохозяйственных земель в Азербайджане. Более того вода реки Куры используется для обеспечения питьевой водой не только близлежащих районов, но и многих районов столицы Баку, что чрезвычайно опасно для здоровья населения. Употребление такой воды может вызвать очень пагубные последствия, такие как расстройства пищеварения, деструктивные процессы в почках и костной ткани, а также заболевания сердечно-сосудистой, нервной и кровеносной систем организма. Поэтому Азербайджан бьет тревогу в связи с фактом экологической катастрофы, осуществляемой Арменией в регионе", - заявил Балаев.

Эколог призвал международные институты, а также общественные организации, занимающиеся защитой окружающей среды в мире, услышать голос Азербайджана и оказать ему поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/439218
Теги:
Азербайджан, экология, Кыргызстан
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