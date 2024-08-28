План Запада - создать очаги напряженности на территории России

Специальная военная операция вооружённых сил Украины в Курской области, попытки ВСУ зайти в Брянскую область свидетельствуют о смене тактики военно-политического руководства Киева. Судя по количеству подбитой западной военной и бронированной техники на курском направлении можно предположить, что Вашингтон и его союзники обеспечили украинскую армию необходимым количеством вооружения для осуществления атаки на Курскую область, вплоть до предоставления украинскому генералитету данных спутниковой разведки и бойцов американских ЧВК.

Возможно, коллективный Запад и Киев преследуют цель - в течение осени 2024 года и весны 2025 года перенести боевые действия на несколько приграничных российских регионов, где возможно уже будут задействованы полученные боевые самолеты F16. Запад планирует создать на долгосрочной основе очаги боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской областях и в других приграничных регионах РФ. В настоящее время в боях в Курской области ВСУ не применяют полученные истребители F16, так как, согласно открытым источникам, ВВС Украины получили пока что 10 единиц.

Страны ЕС и США продолжает осуществлять логистические поставки Киеву и не намерены снижать объем поставляемого оружия. В конце апреля 2024 года президент США Джозеф Байден одобрил предоставление Киеву военно-технической помощи на общую сумму в $61 млрд. Пентагон выделил первую партию помощи на $1 млрд, которая включала в себя такое вооружение как переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger, 155-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы к системам HIMARS, кассетные боеприпасы. В августе текущего года стало известно о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на $125 млн. передают Киеву:

- боеприпасы для РСЗО HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

- ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

- комплексы для противодействия беспилотным авиационным системам;

- бронеавтомобили Хаммер;

- медицинское и другое оборудование.

В случае возникновения горячих точек и эскалации в российских приграничных районах с Украиной, возможно Кремлю придется снимать войска с различных направлений российско-украинского театра военных действий и перебрасывать их в нестабильные районы с целью обороны. Военные операции Украины на территории РФ, на мой взгляд, также направлены на снижение репутации Кремля, на создание паники среди российского населения и на отвлечение российских воинских сил. Киев стремится заставить Москву стянуть свои войска с фронта, ослабив тем самым оборону уже занятых рубежей, что создает предпосылки для реализации очередного украинского контрнаступления.

Также американские/западные спецслужбы вероятно будут использовать террористический фактор на территории России. Ужесточение миграционного режима возможно будет использовано вербовщиками ИГИЛ для привлечения в свои ряды новых членов именно из числа трудовых мигрантов. Мнение пророссийских медиа ресурсов о возможной активизации членов террористических движений в Центральной Азии или же вторжения групп боевиков на самом деле высоковероятно ошибочно. Террористам легче осуществлять свои планы внутри самой России. Для чего террористические организации в российских регионах располагают спящими ячейками, которые способны на основании дистанционных указаний (через социальные сети и мессенджеры) совершать противоправные действия, в том числе в местах лишения свободы/заключения.

На основании вышеизложенного, получается следующий возможный расклад действий Запада:

1. Усиление внешнего военного воздействия Украины на регионы России, создание очагов напряжения и сложной гуманитарной ситуации. Захват ВСУ определенных российских населенных пунктов с целью закрепиться на рубежах, активизация диверсионной деятельности против стратегических объектов РФ.

2. Нанесение урона авторитету Кремля, способствование образованию общественно-политического недовольства среди российских граждан, проживающих в приграничных районах в адрес российских властей. Не исключено создание антивоенных движений из числа пострадавших, родственников военнослужащих срочной службы и других активистов.

3. Оказание со стороны Киева давления на политическое руководство РФ, получение украинской стороной выгодных условий в ходе переговорного процесса.

4. Ослабление военной и национальной безопасности Кремля в приграничных и в других регионах путем расширения действий вооруженных сил Украины и активизации деятельности террористических ячеек.

Все вышеуказанные факторы направлены Западом на создание и развитие гражданского протестного потенциала в российском обществе, на раскол политических элит и формирование конфликтной ситуации в высших кругах власти РФ.

Автор: Медербек Корганбаев