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Муфтият КР открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам

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- Бермет Таалайбекова
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В Управлении религии мусульман Кыргызстана открылся колл-центр для консультаций по религиозным вопросам, сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, центр оснащен современными техническими средствами и предлагает инновационные услуги.

"Мы живем в век информации и коммуникаций. Гражданам был необходим колл-центр, где они могли бы получать ответы на религиозные вопросы. Теперь эта инициатива реализована. Мы верим, что центр станет полезным ресурсом и будет служить нашему народу", - заявил муфтий Абдулазиз кары Закиров на церемонии открытия.

Заведующий отделом фетв ДУМК Жоробай ажы Шергазиев сообщил, что на религиозные и шариатские вопросы будут отвечать опытные и профессиональные преподаватели.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон для обращений: +996550557775.


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URL: https://www.vb.kg/439227
Теги:
муфтият, ДУМК, Кыргызстан
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