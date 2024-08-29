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Павла Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро

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- Светлана Лаптева
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В районе 22:00 по местному времени (23:00 мск) сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по решению французского судебного следователя освободили из-под стражи.

Однако он будет находиться под судебным надзором, ему запрещено покидать территорию Франции. Он также должен два раза в неделю являться в полицейский участок и внести залог в размере 5 миллионов евро. Об этом стало известно из сообщения столичной прокуратуры.

В среду, 28 августа, истек срок предварительного заключения под стражу знакового предпринимателя, а это 96 часов, после того, как в минувшую субботу он был задержан в аэропорту Ле Бурже, что в паре десятков километров к северо-западу от Парижа. Его подозревали в ряде правонарушений, связанных с функционированием популярного мессенджера.

Предпринимателя, в частности, обвиняют в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, в отказе предоставлять данные или документы по запросу уполномоченных органов, в сокрытии преступлений в составе организованной преступной группы, соучастии в распространении организованной группой изображения детской порнографии и ряде других. В документе прокуратуры указывается, что Дурову может грозить срок тюремного заключения до десяти лет.

Надо полагать, что подробности его освобождения и условий судебного надзора станут известны в самое ближайшее время.

Из источников, имеющих непосредственное отношение к расследованию обстоятельств этого громкой истории, следует, что Дурова не допрашивали по делу о предполагаемом насилии над одним из его малолетних детей. Такие подозрения высказывались в местных СМИ в связи с обращением Ирины Болгар, матери его трех детей, в марте прошлого года в правоохранительные органы Женевы, где она проживает в настоящее время.

В том же году женщина подала в женевский суд еще один иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над всеми детьми. Этот иск был удовлетворен в феврале 2024 года.

Где в Париже обоснуется Павел Дуров, пока трудно сказать. В любом случае, учитывая его более, чем достаточные средства, выбор весьма велик.

Все эти дни посольство РФ во Франции добивалось консульского доступа к владельцу Telegram, но местные власти никак не реагировали на эти запросы. Теперь у нашего дипломатического представительства появляется возможность в ближайшие дни пообщаться с бизнесменом и оказать ему необходимое содействие.

Источник: Российская газета


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URL: https://www.vb.kg/439233
Теги:
Россия, социальные сети, Франция
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