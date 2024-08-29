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Открытие нового здания "Ынтымак-Ордо" состоится 30 августа

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Открытие нового здания администрации президента "Ынтымак - Манас Ордо" состоится 30 августа. Об этом сообщил управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, глава государства инициировал строительство этого государственно важного объекта и с первых дней строительства контролировал весь процесс.

"Это государственно важный объект, который останется в наследство нашим детям. Садыр Жапаров закладывает фундамент будущего, и мы все стали свидетелями этого исторически важного события",- говорит он.

Туманбаев отметил, что открытие нового Белого дома состоится 30 августа. "Благодарю нашего президента Садыра Нуркожоевича, председателя кабинета министров КР Акылбека Усенбековича, главу ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича, строителей и весь кыргызский народ за поддержку",- написал он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/439237
Теги:
Кыргызстан
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