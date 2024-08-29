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ГКНБ: В КР задержан сторонник разыскиваемого лидера ОПГ Салим-бойвоча

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Задержан сторонник объявленного в розыск лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая ("Салим-бойвоча") гражданин КР М.М.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий на основании зарегистрированного в АИС ЖУИ ЕРП материала, задержан гражданин КР "М.М.М.", 1956 г.р., уроженец и житель г.Кызыл-Кия Баткенской области, который был вовлечен в криминальную деятельность объявленного в розыск со стороны ГКНБ КР лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая (так называемого "Салим-бойвоча").

Задержанный оказывал выражения почтительности, а также замечен на совместном фотографии вместе с ранее задержанным З.Э.Т. 1978 г.р. за связь с С.Абдувалиевым в городе Ташкент.

Для проведения следственных мероприятий, а также выяснения обстоятельств фактов встречи с лидером ОПГ Узбекистана, задержанный доставлен в ГКНБ КР, где в результате проведенных соответствующих следственных мероприятий "М.М.М." отрекся от криминальной идеологии, отметив о положительных тенденциях государственного развития и озвучил что поддерживает политику Президента Кыргызской Республики в борьбе с криминальными структурами.


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URL: https://www.vb.kg/439238
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Узбекистан, Кыргызстан
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