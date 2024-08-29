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Задержаны участники группы, принуждавшие 15-летнюю девочку к проституции

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23 августа в МВД поступила информация, сообщалось о происшествии, где группа девушек и парней 15-летнюю девушку вывезли на канал в Кара-Суйском районе, избили без причины, побрили брови, и в настоящее время насильно удерживают по неизвестному адресу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД по южному региону, обстоятельства происшествия полностью установлены. Группа девушек совершила насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении 15-летней девочки и путем шантажа и принуждения заставляли заниматься проституцией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 (Вовлечение в занятие проституцией) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, были выявлены все обстоятельства и участники происшествия, все причастные лица доставлены в следственную службу.

В результате по подозрению в совершении преступления задержаны Э.Б. 2003 г.р., К.М. 2001 г.р., Ш.Н. 2004 г.р., М.М. 2006 г.р. и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается, проводиться следственные мероприятия с остальными причастными лицами.


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URL: https://www.vb.kg/439240
Теги:
МВД, несовершеннолетние, Ошская область, проституция
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