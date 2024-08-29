MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную Кыргызстана бесплатной связью

По традиции после Олимпийских игр в том же городе стартуют Паралимпийские игры. В этом году Игры паралимпийцев начались 28 августа и продолжатся до 8 сентября.

Государственный оператор сотовой связи MEGA предоставил бесплатную связь для делегации Паралимпийской сборной Кыргызстана на предстоящих играх в Париже.

Это стало важным шагом в укреплении национальной поддержки и создания комфортных условий для наших спортсменов и тренерскому штабу. Атлеты смогут оставаться на связи со своими близкими, оперативно решать организационные вопросы и делиться впечатлениями с болельщиками на родине.

Кыргызстан на этих играх представят четыре спортсмена по четырем видам пара-спорта - пауэрлифтингу, триатлону, легкой атлетике и дзюдо. Это лучший показатель в истории пара-спорта страны, ранее от Кыргызстана участвовали не более трех участников.

"Паралимпийские игры - это не только спортивное событие, но и важный социальный феномен, который привлекает внимание к вопросам равных возможностей. В нашей компании мы активно поддерживаем инклюзивность. Среди наших сотрудников есть люди с ограниченными возможностями, и их вклад в нашу общую работу неоценим", - отметили в компании.

MEGA - пользуйся НАШЕЙ связью! Болей за НАШИХ!