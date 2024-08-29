Минприроды КР задержало крупную партию макратомия весом более 1,586 кг

По поручению и.о.министра Азиса Сапаралиева усилена работа по пресечению незаконного вывоза и уничтожения растительного мира. Так, 28 августа 2024 года в районе рынка Дордой задержана крупная партия макратомия сотрудниками управления биоресурсов Минприроды совместно с МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общий объем задержанных растений составляет более 1,586 кг растения макратомия.

Напомним что, в рамках сохранения и воспроизводство объектов растительного мира Кыргызстана принято Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 мая № 270 "О введении временного запрета (моратория) на пользование отдельными видами растительного мира" является сохранение и воспроизводство объектов растительного мира Кыргызстана.

- (корни, клубни, луковицы и т.п.) макротомия (Macrotomia DC),

- арнебия (Arnebia Forssk),

-ясенец (Dictamnus L),

-аконита (Aconitum L) и

-лука афлатунского (Allium aflatunense B.Fedtsch).

По данным последних двух лет, замечен значительный рост объемов заготовки лука афлатунского (229000 кг), ясенца (378000 кг), аконита белоустого (69600 кг) и макротомии (99500 кг). Этот тревожный спрос свидетельствует о возможной угрозе для экосистемы.