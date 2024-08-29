Руководство КР выразило соболезнования в связи с уходом Ильгиза Айтматова

После тяжелой продолжительной болезни 27 августа 2024 года на 93 году жизни ушел из жизни выдающийся ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Ильгиз Торокулович Айтматов. Кыргызская наука понесла невосполнимую тяжелую утрату.

Ильгиз Айтматов родился в 1931 году в городе Фрунзе. Трудовую деятельность начал старшим буровым мастером в геологоразведочных партиях Киргизского геологического управления после окончания в 1949 году Московского геологоразведочного института.

В 1956 году он поступил в аспирантуру Института горного дела Академии наук СССР. В 1964 году получил ученую степень кандидата наук, а в 1987 году доктора технических наук, в 1992 году ему было присвоено звание профессора. В 1994–2005 гг. Ильгиз Айтматов работал в должности директора Института физики и механики горных пород. В 1987 году был избран членом-корреспондентом, 1989 году – академиком Академии наук Киргизской ССР. В 1990–1993 гг. был Президентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. В последующие годы трудился советником дирекции Института физики и механики горных пород.

Ильгиз Айтматов внес большой вклад в развитие горной науки Кыргызской Республики. Возглавляемая им научная школа горных геомехаников хорошо известна своими фундаментальными и прикладными трудами в ближнем и дальнем зарубежье.

Ильгиз Айтматов – автор более 200 печатных научных работ, в том числе 6 монографий. Им подготовлено 16 кандидатов и 6 докторов технических наук.

В 1989 году за исследование напряженного состояния горных пород и решение проблем управления горным давлением при разработке рудных месторождений Ильгиз Айтматов совместно с группой ведущих ученых-геомехаников России был удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники.

Ильгиз Айтматов являлся академиком Национальной Академии наук Международной инженерной Академии (Москва, Российская Федерация), Калифорнийской Академии наук, искусств и индустрии (Соединенные Штаты Америки). Принимал активное участие в работе республиканских и международных общественных научно-технических организаций, являлся членом оперативного Бюро Научного совета по проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при Межгосударственном Совете стран СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. За заслуги перед отечеством он был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", грамотой Президиума Верховного Совета Киргизской ССР за заслуги в развитии науки и подготовки научных кадров.

Ильгиз Айтматов избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XII созыва (1990–1993 гг.), являлся председателем Постоянной комиссии Верховного Совета Киргизской ССР по науке, развитию промышленности, техники и технологии, энергетике, транспорту и связи, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики назначался членом Президентского совета.

Выражаем глубокие соболезнование родным и близким Ильгиза Торокуловича Айтматова. Его заслуги навсегда останутся в истории Кыргызской Республики.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, А.А. Акаев, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков, А.Ж. Жумагулов, М.Ш. Шеримкулов, В.К. Раимбачаева, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, Б.Т. Сыдыков, Д.Ш. Кендирбаева, А.А. Сапаралиев, А.Дж. Джунушалиев, Э.Дж. Джумаев, К.Е. Абдрахматов, Ч.И. Арабаев, А.К. Керимбеков, М.М. Мамытов, М.М. Мамакеев, Т.С. Садыков, О.И. Ибраимов, М.М. Мураталиев, Д.А. Жумабеков, А.А. Султанов, О.А. Садыров и другие.