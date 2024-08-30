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У самозваного целителя в Уганде нашли 24 человеческих черепа

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У самозваного целителя из Уганды, жителя столичного пригорода, нашли 24 человеческих черепа. Полиция предполагает, что он занимался человеческими жертвоприношениями, сообщает Би-би-си.

Пресс-секретарь полиции Уганды Патрик Оньянго сказал Би-би-си, что задержанному Дамулире Годфри будет предъявлено обвинение по угандийскому Закону о предотвращении и запрете человеческих жертвоприношений, и ему грозит пожизненное заключение.

В месте обитания Дамулиры Годфри в пригороде столицы Уганды Кампалы, помимо человеческих черепов, были найдены и кости и шкуры животных. Полиция продолжает обыскивать место, рассчитывая найти еще человеческие останки.

"Мы предъявляем ему обвинение по Закону о предотвращении и запрете человеческих жертвоприношений, который запрещает хранение частей тела человека и инструментов человеческого жертвоприношения. Если он будет признан виновным, он получит пожизненное заключение", - сказал пресс-секретарь полиции.

Дамулира Годфри называет себя традиционным целителем и травником. При этом угандийская Ассоциация традиционных целителей его не признает.

В 50-миллионной Уганде подавляющее большинство населения - около 84% - считают себя христианами, а почти все остальные - около 14% - мусульманами.

Одновременно какая-то часть населения продолжает придерживаться и традиционных местных верований и практик, и даже такая экстремальная из них, как человеческое жертвоприношение, в Уганде и некоторых других африканских странах встречается, по оценке местных правозащитников, неприемлемо часто.

Человеческая жертва считается самым сильным средством и применяется, когда остальные ритуалы не помогли, например, выпросить у богов богатство или навести порчу на врага. Жертвами часто становятся дети; в каких-то случаях жертву калечат, отрезая части тела, в каких-то - убивают.

В Уганде совсем недавно, в июле, полиция нашла место жертвоприношения с 17 человеческими черепами. Оно обнаружилось всего в 40 километрах от столицы.


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URL: https://www.vb.kg/439249
Теги:
Африка
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