ГСО открывает пункты оформления страховых полисов по всему Кыргызстану

Государственная страховая организация открывает пункты оформления страховых полисов на месте по всему Кыргызстану, сообщает пресс-служба ГСО.

"В связи с внесением изменений в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и транспортные средства, вводятся важные нововведения, касающиеся страхования.

Согласно изменениям, с 26 августа 2024 года при регистрации и перерегистрации жилого имущества будет необходимо предъявить страховой полис. Аналогичные требования вступят в силу с 31 августа 2024 года в отношении регистрации транспортных средств, установок и оборудования, что регламентируется Постановлением "О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования".

Для удобства граждан Государственная страховая организация (ГСО) открывает пункты оформления страховых полисов во всех филиалах Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (бывший Госрегистр) и Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР (бывший ГУ "Унаа") по всему Кыргызстану.

Теперь граждане смогут оформить необходимые страховые полисы прямо на месте при оформлении любой сделки. Этот шаг направлен на повышение удобства и доступности страхования, а также на ускорение процесса регистрации.

Важно отметить, что при оформлении страхового полиса для жилого дома или квартиры оплату за его оформления может произвести любая сторона (продавец или покупатель). Несмотря на то, что в страховом полисе будет указано имя того, кто на момент продажи является владельцем, вы можете предоставить ГСО договор купли-продажи имущества. Наша организация в любом случае выплатит возмещение владельцу жилья, если произойдет страховой случай. Страховой полис действует в течении 1 года с момента оформления и стоит 600 сомов для сельской местности и 1200 сомов для городской местности.

Кроме того, при оформлении полиса ОСАГО у граждан есть возможность указать количество допущенных к управлению транспортным средством лиц до 4-х лиц или указать без ограничений их количества. Полис можно оформить сроком от 5 дней до 1 (одного) года. Базовый тариф стоит от 1650 сомов, который может меняться в зависимости от коэффициентов (объема и типа машины, возраста и стажа водителя, наличия ограничений по допуску к управлению лиц, наличия диагностической карты, срока страхования).

Страхование – это важный шаг на пути к финансовой защите и стабильности для каждого гражданина нашей страны. Наличие страхового полиса обеспечивает не только законное владение имуществом, но и защиту в случае непредвиденных обстоятельств, таких как аварии, пожары или природные катаклизмы. Введение обязательного страхования при регистрации недвижимости и транспортных средств – это значительный шаг вперед для всей страны, который поможет создать более безопасную и стабильную среду для всех жителей Кыргызстана.

Адреса всех страховых пунктов в филиалах Госагентств с 1 сентября будут доступны на картах 2GIS, а также на официальном сайте Государственной страховой организации (gso.kg).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или через нашу электронную почту", - говорится в сообщении ГСО.