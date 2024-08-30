Бакыт Бакетаев: Я очень рад, что Филипп Киркоров приедет в Кыргызстан

Политолог Бакыт Бакетаев прокомментировал приезд российских певцов Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной и других эстрадных артистов в Кыргызстан по случаю 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области и Дня независимости КР.

По его словам, нужно спасибо сказать этим артистам, которые сами выразили желание бесплатно выступить на площади Бишкека.

"Я очень рад, что Филипп Киркоров приедет в Кыргызстан. Особенно это приятно нам, пенсионерам, так как наше поколение хорошо знает его творчество. Тем не менее есть люди, которым он не нравится. Это дело вкуса. Не хотят, пусть не ходят на его концерт. Мы сами пойдем. Стаса Михайлова и вовсе все женщины любят. Так что будем праздновать и слушать их песни.

Раньше такие звезды не приезжали в нашу страну. Теперь вот наша страна растет, развивается и стала более узнаваема на международном уровне. Как результат известные артисты приезжают в Бишкек и за это им спасибо.

По моему мнению, не стоит смешивать культуру с какой-либо политикой. Конечно, среди нас есть провокаторы и подстрекатели, но я уверен, что Кыргызстан в любом случае останется миротворческим и миролюбивым государством, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире. В этом суть нашего народа.

Также хочу напомнить про более 1 млн наших мигрантов в России. Они там живут, трудятся и отправляют деньги домой. Об этом особенно не стоит забывать. Если мы будем так враждебно принимать иностранных гостей, то какое отношение будет к нашим соотечественниками за рубежом. Может нужно и об думать, прежде чем высказываться в негативном русле", - сказал Бакетаев.

Отметим, по информации Минкультуры КР, 31 августа в Бишкеке на площади Ала-Тоо выступят российские певцы Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, а также шведский певец Боссон и итальянская певица и композитор Ин-Грид. При этом, артисты выступят бесплатно и средства выделят только на их проживание и питание.