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Минсельхоз КР консультирует фермеров по борьбе с вредителями растений

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- Светлана Лаптева
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Специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на местах консультируют фермеров и проводят обучения по вопросам вредителей и болезней растений.

В селе Кара-Жыгач в округе Кара-Камыш Жалал-Абадской области прошел семинар для фермеров и садоводов по борьбе с карантинным вредителем сливы, тутовым шелкопрядом и другими вредителями плодовых деревьев.

В семинаре принимают участие глава Аксыйского районного управления аграрного развития (РУАР), главы сельских округов, специалисты Джалал-Абадского областного управления химизации, защиты и карантина растений.


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URL: https://www.vb.kg/439255
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