Минсельхоз КР консультирует фермеров по борьбе с вредителями растений

Специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на местах консультируют фермеров и проводят обучения по вопросам вредителей и болезней растений.

В селе Кара-Жыгач в округе Кара-Камыш Жалал-Абадской области прошел семинар для фермеров и садоводов по борьбе с карантинным вредителем сливы, тутовым шелкопрядом и другими вредителями плодовых деревьев.

В семинаре принимают участие глава Аксыйского районного управления аграрного развития (РУАР), главы сельских округов, специалисты Джалал-Абадского областного управления химизации, защиты и карантина растений.