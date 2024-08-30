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"В Кыргызстане метод "гашта" несовместим с местной культурой и обычаями"

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Таблиг Джамаат, признанный Исламскими учеными нетрадиционной сектой, является одним из новшеств, привнесенных в ислам посредством поста в течение 3 дней, 40 дней и 4 месяцев. Особенность новации, вносимой проповедниками, состоит в том, что мусульмане, работающие над дааватом, посещают дома местных жителей напрямую, т.е. конверсия населения методом "гашт". На самом деле, ни в Священном Коране, ни в хадисах нет никаких свидетельств об этом типе даваата. Такое интересное мнение было высказано в соцсетях.

"Метод "гашта" заключается в том, чтобы ходить по улицам и домам и распространять информацию. Этот метод сегодня считается устаревшим и неправильным, поскольку может быть негативно воспринят в современном обществе. Это может быть воспринято как признак принуждения или слишком активной пропаганды религии, вызывающей непонимание и возражения в обществе. Существует необходимость адаптировать этот метод к современным условиям и заменить его новыми эффективными методами.

Метод "гашта" может быть опасен в районах, где ситуация с безопасностью неспокойная. Члены сообщества могут подвергнуться угрозам безопасности. Метод "гашта" несовместим с местной культурой и обычаями. Попытка напрямую общаться с местным населением иногда приводит к недопониманию и культурным столкновениям.

"Гашт" может оказать негативное влияние на единство и сплоченность местных жителей. Местные жители не принимают методы сообщества "Таблиги Джамаат", что может привести к раздорам и разногласиям.

При проведении "гашта" члены общины "Таблиги джамаат" могут заниматься деятельностью, не соответствующей местной культуре и традициям. Это порождает недоразумения и культурные столкновения с местным населением. Одежда общины "Таблиги джамаат" отражает другую культуру. Эти разногласия вызывают недовольство и непонимание среди местного населения вовремя "гашта".

Сегодня в кыргызской общине высокий интерес к религии, население имеет достаточно информации о религии, число мечетей увеличивается с каждым днем, у нас много учёных, обладающих религиозными знаниями, поэтому в настоящее время нет необходимости распространять религию методом "гашта"".


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URL: https://www.vb.kg/439260
Теги:
ислам, Кыргызстан
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