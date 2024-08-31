ГНС опубликовала СМЗ для расчета налогов и взносов по регионам Кыргызстана

Государственная налоговая служба разместила на своем официальном сайте информацию о размере среднемесячной заработной платы (СМЗ) для расчета подоходного налога и страховых взносов на период с 1 августа по 31 декабря 2024 года по регионам и городам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, постановлением кабинета министров КР был утвержден новый порядок определения СМЗ для расчета подоходного налога и страховых взносов.

В связи с этим Национальным статистическим комитетом КР определены и предоставлены:

– СМЗ по районам и городам республики;

– СМЗ за исключением предприятий, СМЗ которых более чем на 50 процентов превышает ее среднереспубликанский уровень.

Налогоплательщики могут ознакомиться с информацией по СМЗ на сайте в подразделе "Полезная информация" раздела "База знаний".

Отметим, СМЗ, указанная во второй графе, используется для исчисления подоходного налога и страховых взносов следующими субъектами:

– организации, финансируемые из государственного бюджета;

– горнодобывающие предприятия, осуществляющие разработку участков недр общегосударственного значения и имеющие лицензию на пользование недрами общегосударственного значения;

– организации, осуществляющие деятельность по обеспечению (снабжению) электроэнергией, теплоэнергией и газом;

– субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и/или импорт алкогольных, табачных изделий и горюче-смазочных материалов, за исключением субъектов, осуществляющих производство и переработку нефтепродуктов, имеющих лицензию на ведение данной деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере лицензионно-разрешительной системы в Кыргызской Республике (переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации);

– субъекты, осуществляющие деятельность в сфере сотовой связи;

– интернет-провайдеры;

– коммерческие банки, специализированные финансово-кредитные или кредитные учреждения;

– плательщики, зарегистрированные на территориях городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад;

– лица, осуществляющие производственную деятельность в швейной и текстильной промышленности;

– Парк высоких технологий (ПВТ), Парк креативных индустрий (ПКИ);

– уплачивающие страховые взносы путем приобретения страхового полиса (арендодатели, восстановление стажа, добровольная уплата).

Также СМЗ, указанная в третьей графе, применяется для исчисления подоходного налога и страховых взносов следующими субъектами:

– субъекты предпринимательства, некоммерческие организация, товарищества собственников жилья (ТСЖ), религиозные организации, политические партии, профессиональные союзы (за исключением плательщиков, зарегистрированных на территориях городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад);

– крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) без образования юридического лица и физические лица, владеющие земельной долей, члены сельхозкооперативов, сдающих свои земли в аренду;

– индивидуальные предприниматели и их наемные работники, для которых законодательством предусмотрено приобретение страхового полиса;

– крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), добровольно уплачивающие страховые взносы.