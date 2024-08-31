Водитель "Toyota Camry" оштрафован на 55 тыс. сомов за грубое нарушение ПДД

Сотрудники ГУОБДД задержали водителя "Toyota Camry" после появления в социальных сетях видеоролика, где он грубо нарушает правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, нарушителя оштрафовали на 55 тысяч сомов за автохулиганство, незаконное затемнение стекол и использование поддельных номеров. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Остальные автомобили, попавшие на видео, находятся в розыске. ГУОБДД напоминает гражданам, что информацию о нарушениях ПДД можно передать по номеру доверия 0777 102-102