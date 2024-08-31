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Водитель "Toyota Camry" оштрафован на 55 тыс. сомов за грубое нарушение ПДД

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Сотрудники ГУОБДД задержали водителя "Toyota Camry" после появления в социальных сетях видеоролика, где он грубо нарушает правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, нарушителя оштрафовали на 55 тысяч сомов за автохулиганство, незаконное затемнение стекол и использование поддельных номеров. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Остальные автомобили, попавшие на видео, находятся в розыске. ГУОБДД напоминает гражданам, что информацию о нарушениях ПДД можно передать по номеру доверия 0777 102-102


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URL: https://www.vb.kg/439264
Теги:
штраф, Бишкек, автомобили, ГУОБДД
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