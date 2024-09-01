Специалисты из КНР приехали для обследования ирригационных объектов КР

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев встретился со специалистами китайского сельскохозяйственного механического научного института.

На сегодняшний день Службой водных ресурсов подготовлено проектное предложение по проекту "Обеспечение специализированной техникой подразделения Службы водных ресурсов МВРСХиПП КР".

Реализация проекта предусматривает приобретение специализированной техники, в результате будет произведено своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ, очистка коллекторно-дренажной системы на ирригационных сооружениях Службы водных ресурсов.

Проект будет реализовываться в целом по всем регионам страны за счет финансирования Китайской Народной Республики в размере около 152,0 млн. юаней. Будет поставляться техника китайских производителей, удовлетворяющая требованиям нормативно-правового регулирования в КР.

Специалисты (консультанты) из Китайской Народной Республики приехали для обследования ирригационных объектов. В период с 23 августа по 27 августа 2024 года они посетили Ошскую, Джалал-Абадскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую области.