Картофель из Кыргызстана распродается в Узбекистане за 3-4 дня

Картофель местных производителей начали экпортировать в Узбекистан. В частности, картофель поступил в продажу на рынке "Дехкан" в городе Фергана.

В Узбекистане Ноокатский картофель продается по оптовым ценам 4400-4500 сумов (29-30 сомов) и по розничным 5200 сумов (35 сомов), Иссык-Кульский картофель по оптовым ценам 4700-4800 сумов (31,2-32,2 сома) по розничным ценам 5500 сум (37) сомов. А в городе Наманган картофель продается по 4500 сум (30,2сомов).

В настоящее время фуры которые везут картофель из Кыргызстана, распродают товар в течение 3-4 дней.

Стоит отметить, что грузовые автомобили платят за парковку 180 сомов в сутки.

Напомним, что Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ранее провело совещание о возможностях, препятствиях и путях их преодоления по продвижению картофеля на международный рынок. Также состоялись переговоры с отечественными производителями по экспорту картофеля в Узбекистан.

Также в настоящее время специалисты министерства проводят мониторинг торговых площадей Узбекистана для определения путей экспорта данной продукции.