Погода
$ 84.70 - 85.17
€ 93.22 - 94.10

Картофель из Кыргызстана распродается в Узбекистане за 3-4 дня

285  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Картофель местных производителей начали экпортировать в Узбекистан. В частности, картофель поступил в продажу на рынке "Дехкан" в городе Фергана.

В Узбекистане Ноокатский картофель продается по оптовым ценам 4400-4500 сумов (29-30 сомов) и по розничным 5200 сумов (35 сомов), Иссык-Кульский картофель по оптовым ценам 4700-4800 сумов (31,2-32,2 сома) по розничным ценам 5500 сум (37) сомов. А в городе Наманган картофель продается по 4500 сум (30,2сомов).

В настоящее время фуры которые везут картофель из Кыргызстана, распродают товар в течение 3-4 дней.

Стоит отметить, что грузовые автомобили платят за парковку 180 сомов в сутки.

Напомним, что Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ранее провело совещание о возможностях, препятствиях и путях их преодоления по продвижению картофеля на международный рынок. Также состоялись переговоры с отечественными производителями по экспорту картофеля в Узбекистан.

Также в настоящее время специалисты министерства проводят мониторинг торговых площадей Узбекистана для определения путей экспорта данной продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439268
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  