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Ветслужба КР подписала соглашение об исследовательском проекте в Ланьчжоу

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- Светлана Лаптева
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С 26 по 28 августа 2024 года состоялся рабочий визит делегации во главе директора Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улугбека Кожобергенова в Ланьчжоуский ветеринарный исследовательский институт (LVRI) Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) которая является референтом лабораторией по ящуру Всемирной организации здоровья животных ВОЗЖ, в рамках визита было подписано важное соглашение о сотрудничестве которое закладывает основу для совместного международного исследовательского проекта.

Целью соглашения является:

- проведение эпидемиологических исследований.

- Разработка новых ветеринарных препаратов на базе Кыргызского научного института ветеринарии им А.Дуйшеева, направленных на профилактику и контроль критически важных зоонозных заболеваний, в том числе по ящуру.

-Совместные исследовательские инициативы: объединение научных потенциалов наших государств для решения проблем зоонозных заболеваний.

-Техническое сотрудничество: обмен опытом в области ветеринарной практики и технологическими достижениями.

-Обмен исследователями: содействие обмену знаниями и укрепление трансграничного сотрудничества.

-Обмен академической информацией: углубление нашего общего понимания через обмен важными данными и результатами исследований.

-Обмен исследовательскими материалами: обеспечение наших исследователей лучшими доступными ресурсами.


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URL: https://www.vb.kg/439270
Теги:
Китай, Кыргызстан
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